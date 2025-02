Era Christian Eriksen il grande assente della sfida di ieri tra Tottenham e Manchester United vinta per 1-0 dalla squadra londinese. Un'assenza, quella dell'ex Inter nonché anche ex Spurs, che ha fatto sorgere i più svariati interrogativi. Interrogativi che chiarisce lo stesso Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils a margine del ko. Secondo quanto riferito dal manager portoghese, il centrocampista danese è stato costretto al forfait per via di un problema di salute legato al problema cardiaco avuto durante Euro 2020 che ha portato poi all'impossibilità di continuare a giocare con la maglia nerazzurra per via delle regole sanitarie del calcio italiano.

"Chris ha un problema cardiaco e dobbiamo stare estremamente attenti. Non è un problema direttamente cardiaco, ma della frequenza cardiaca, che deve essere monitorata a causa della febbre", ha detto Amorim senza troppi giri di parole ma senza nessun grande allarmismo.