Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, il ds del Genoa Marco Ottolini ha parlato così del futuro di Mario Balotelli, ormai fuori dal progetto rossoblu: "Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara - ha esordito il dirigente -. Si allena, è in lista, ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare.

Avremmo potuto attivare la clausola a fine dicembre, non lo abbiamo fatto perché non è nel nostro stile e volevamo darci reciprocamente più tempo. Ci sono semplicemente giocatori che sono più adatti al nostro tipo di calcio. Mario ha voglia di giocare ancora, lavoriamo per trovare una soluzione", ha concluso.