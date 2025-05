E se Lautaro non dovesse partire dall'inizio? Com'è naturale, la maglia di fianco a Thuram spetterebbe a Taremi, ricalcando lo stesso copione già visto a Barcellona una settimana fa. Tant'è vero che - come sottolinea il Corsport - l'iraniano è stato impiegato per pochi minuti sabato scorso con il Verona, proprio per preservarlo in vista di domani.

Una stagione tormentata quella dell'ex Porto, iniziata con grandi attese e proseguita con diverse delusioni, tra problemi fisici e di ambientamento. "Per lunghi mesi l'attaccante della nazionale iraniana è stato tormentato dalla pubalgia, ma ha pagato anche il fatto di non essersi del tutto adattato al calcio italiano e a quello dell’Inter - spiega il quotidiano romano -. Il ruolo di rincalzo gli ha tolto la continuità mentre il fatto di non aver sfruttato le chance presentatesi ha fatto venire meno la convinzione nei propri mezzi. In più, nelle ultime settimane in diverse occasioni era subentrato in maniera troppo molle, senza la voglia di lottare tipica di un calciatore che deve riscattare una stagione deludente". E allora quella di domani potrebbe essere la tipica chance del rilancio che ribalterebbe anche i giudizi generali.