Lautaro vuole esserci e ci sarà, ma non è detto che partirà titolare domani sera contro il Barcellona. Secondo il Corriere dello Sport, l'argentino ha già dato totale disponibilità a Inzaghi, che lo convocherà. Poi ci sarà da capire se il capitano verrà impiegato dal 1' o a gara in corso. Tanti i fattori da valutare, non ultimo il piano partita.

Come conferma il quotidiano romano, Lautaro, per la rifinitura di oggi, si aggregherà con i compagni. Più o meno è la stessa situazione di Thuram, la scorsa settimana. Poi si vedrà.

Da valutare anche la situazione Pavard, che peraltro appare decisamente più avanti rispetto all’attaccante, tanto che già ieri, seppur parzialmente, si è allenato con i compagni. L’ex-Bayern è reduce da una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata contro la Roma: nel suo caso, tutto dipende dal dolore.