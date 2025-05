Quel che Real Madrid Tv ha fatto in occasione della Coppa del Re contro Ricardo De Burgos Bengoetxea, la stampa catalana lo sta facendo con Szymon Marciniak, designato per Inter-Barcellona. Come sottolinea oggi Tuttosport, gli stessi che ritenevano inammissibile il comportamento del media legato alle merengues, negli ultimi giorni hanno fatto lo stesso col direttore di gara polacco. Vedi Sport che ha definito Marciniak un "madridista", con "precedenti madridisti".

Secondo il quotidiano, lo stesso Barcellona avrebbe accolto la designazione con scetticismo. Marciniak ha infatti annullato quest'anno il rigore di Julian Alvarez in Atletico-Real e lo scorso anno annullò una rete di De Ligt che avrebbe portato ai supplementari le merengues e il Bayern Monaco. Stesso trattamento per Dennis Hingler (Var) e Pol van Boekel (Avar), che erano a ruoli invertiti durante Inter-Barcellona di Champions League 2022-23, partita in cui non fu sanzionato un fallo di mano di Dumfries su un tiro di Ansu Fati al 92'.

In compenso, si legge, con Marciniak l'Inter ha vinto due volte su nove. Il che non viene sottolineato, si legge su Tuttosport, perché il vero avversario per l'opinione pubblica catalana non è l'Inter: è sempre il Real.