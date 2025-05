Le buone notizie per Inzaghi non si fermano a Lautaro. Il tecnico nerazzurro, in vista dell'attesissimo match di domani sera contro il Barcellona, recupera anche un'altra pedina fondamentale: Benjamin Pavard.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, il francese, che contro la Roma aveva rimediato una distorsione alla caviglia sinistra, già ieri ha svolto buona parte dell’allenamento insieme ai compagni e oggi, proprio come Lautaro, è atteso al rientro definitivo in gruppo. Va da sé che l'ex Bayern si candida in modo autorevole per una maglia da titolare per completare il reparto difensivo con Acerbi e Bastoni. A lui toccherà Raphinha, autore di gol e assist una settimana fa.