Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove, Francesco Totti ha detto la sua anche sulla lotta Scudetto: "Chi vince? Lo so ma non lo dico perché loro sono molto scaramantici. Certo però che ormai bisogna essere realisti”.

“Ranieri via? Penso di sì, anche se speravo che rimanesse - ha aggiunto - . C'avrà le sue ragioni ma ha fatto quello che doveva fare. Io allenatore? Mai, non ce la faccio. Caratterialmente sono troppo istintivo e rosicone, pure permaloso. L'allenatore non deve essere rosicone anche perché sei uno contro trenta e dopo una settimana o mandano via loro o vado via io. E conosco la materia, fidati. Se con me era facile fare l'allenatore? Mica tanto... Con Spalletti mi sono trovato bene, gli ultimi anni sono stati burrascosi. Mi è dispiaciuto solo il modo. Ma alla fine abbiamo fatto pace e sono stato molto contento. I migliori? Boskov, Mazzone e Zeman".