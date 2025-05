Toccherà al polacco Szymon Marciniak dirigere Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions, in programma domani al Meazza alle 21. Per il 44enne fischietto di Plock - come ricorda la Gazzetta dello Sport - si tratta del nono precedente con l’Inter, di cui due in Europa League: due le vittorie, tre i pareggi e quattro le sconfitte.

L’ultimo incrocio non è propriamente un ricordo positivo: ko ai rigori lo scorso anno con l'Atletico agli ottavi di Champions. Tra i precedenti anche due partite proprio col Barça, ma sempre nella fase a gironi della Champions: 1-1 a Milano il 6 novembre 2018 e 3-3 al Camp Nou il 12 ottobre 2022. E sempre lui fu a dirigere la finale persa a Istanbul contro il City.