Un'altra impresa al Meazza. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, domani all'Inter servirà l'ennesima grande prova nello stadio di casa, diventato in Europa un vero e proprio fortino. I nerazzurri non perdono a San Siro in coppa fuori dai confini nazionali dal 1° novembre 2022, ben 15 partite fa, quando il Bayern passò 2-0 nella prima giornata del girone. Era un'Inter in difficoltà, che poi si sarebbe risollevata proprio battendo il Barcellona e iniziando un cammino che l'avrebbe condotta alla finale di Istanbul.

In questa 15 partite casalinghe - tutte in Champions - l'Inter ha sommato 12 vittorie e 3 pareggi. "In questo trio di gare impattate, due volte Simone ha pure passato il turno per arrivare in semifinale, potendo sempre contare su precedenti turni di andata vinti in trasferta: contro il Bayern, giusta una ventina di giorni fa, e pure nella cavalcata 2022-23, contro il Benfica. L’unico pareggio sanguinoso è quello dell’annata passata contro la sorprendente Real Sociedad, che ha tolto sul più bello, all’ultimo turno, la leadership del girone", si legge.

Lo stadio sarà sold-out: oltre all'incasso record di oltre 13 milioni, significherà pure avere una spinta non banale per superare un grande ostacolo.