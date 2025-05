Daniele Adani parla a La Domenica Sportiva della lotta scudetto tra Inter e Napoli e della bagarre in zona Champions. "Mi sembra incredibile che il Napoli sia lui a giocarsela e sia avvantaggiato a poche curve dalla fine ed è bellissima la lotta Champions, perché tante squadre meritano", dice l'ex difensore.

Lo stesso Adani guarda anche a Inter-Barcellona e a quanto mostrato all'andata da Lamine Yamal. "Gli hanno messo tre difensori e non sono bastati. Credo che l'Inter abbia fatto il possibile per depotenziarlo ma sta giocando un altro sport. Paragoni con Messi? A 17 anni più forte di Yamal c'era solo Pelé, ma per quanto sia un fenomeno che vincerà un Pallone d'Oro, per me non ha la metà del talento di Messi. Parlo di uno di cui scommetto sul Pallone d'Oro, ma ho memoria e per me Messi è paragonabile solo a Maradona. Come talento puro ne ha più Neymar".