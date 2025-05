Lautaro Martinez e Robert Lewandowski lottano contro il tempo per esserci in Inter-Barcellona. Come ricorda oggi La Repubblica, il polacco è fermo dal 19 aprile e ieri sui social ha pubblicato le immagini del suo ritorno al campo di allenamento. Allo stesso modo, sui social, Lautaro ha postato un'altra immagine, di spalle, in cui fa esercizi in palestra, con una clessidra e una batteria a corredo.

L'infortunio del polacco, una lesione del muscolo semi-tendinoso, è più grave ma è avvenuto prima dell'elongazione ai flessori capitata a Lautaro. Inzaghi e Flick dovranno scegliere se schierarli dal 1', rischiando di lasciare in panchina compagni più in forma. Taremi è una versione meno performante di Lautaro, si legge, mentre Ferran Torres ha caratteristiche molto diverse dal compagno di squadra. Anche senza Lewandowski, il Barcellona ha vinto quasi sempre. In compenso, Acerbi sembra più indicato a marcare il polacco che non il suo alter ego.