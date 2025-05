Alla vigilia di Inter-Barcellona, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Alessandro Altobelli, storico bomber nerazzurro e principe dei gol nelle coppe.

Altobelli, lo sa che Lautaro torna in gruppo? Ieri sera su Instagram ha pubblicato un post che fa sognare i tifosi? Che cosa...

"Ok, basta così. Non ho bisogno di aggiornamenti dettagliati, Lautaro col Barcellona ci sarà, punto e basta. Me lo sento da mercoledì scorso, da quando lo abbiamo visto uscire a Montjuic. Sono stato capitano dell’Inter anch’io, so che cosa significa dare tutto per giocare una partita così".

E che cosa significa?

"Inter-Barcellona è la partita dell’anno, anzi di più. Per posta in gioco, per valore dell’avversario, per quello che rappresenta per il momento della carriera di Lautaro, la partita contro i blaugrana è una di quelle che ti capita di giocare una volta ogni... non so quanto. E Lautaro è l’Inter. Per questo ero sicuro che avrebbe stretto i denti, facendo di tutto per giocare".

In che condizioni si aspetta di ritrovarlo?

"Ah beh, questo può saperlo solo lui. Ma già averlo in campo può dare la carica a tutti".

L’Inter può fare l’impresa. Quali sono gli elementi che più la convincono in questo senso?

"Per prima cosa, la storia dell’Inter durante la gestione Inzaghi: raramente la squadra ha fallito appuntamenti come quello di San Siro. E poi c’è il 3-3 di Barcellona che dà fiducia: ok, loro sono pericolosissimi, Lamine Yamal è devastante, ma noi durante il primo round siamo stati in vantaggio ben due volte, e nella prima occasione eravamo avanti 2-0. Da lì bisogna ripartire".

Ci sarebbero anche tre giornate di campionato da giocare, provare a vincerle tutte e farsi trovare pronti in caso di scivoloni del Napoli.

"Certo, è vero, ma la Champions a questo punto passa sopra ogni cosa. Cosa c’è di più bello di vincere una Champions? Sarebbe il sigillo perfetto sul ciclo di Simone e di questi giocatori".