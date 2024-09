Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Alessandro Ciardi, trequartista classe 2007, è tornato sulla scelta personale presa nel gennaio 2023 di lasciare il vivaio dell'Inter per firmare con il Salisburgo: "Sono andato all’estero per ampliare la mia cultura calcistica. Sono nella seconda squadra, in B austriaca (Liefering, ndr). Ci parlano di chi è arrivato da fuori e ce l’ha fatta: Haaland, Sesko, Adeyemi, Upamecano, tanti altri. Ci ricordano spesso dei loro percorsi dentro al club".