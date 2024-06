Cercasi trequartista per il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano. Il Resto del Carlino presenta la lunga lista di possibili obiettivi dei felsinei per il mercato estivo: l'obiettivo principale è Andrea Colpani del Monza, seguito dallo slovacco Tomas Suslov dell'Hellas Verona. Ma tra i vari nomi proposti c'è anche quello di una vecchia conoscenza dell'Inter, ovvero il giovane Cesare Casadei del Chelsea: in tal senso se ne saprà di più dopo la spedizione inglese del diesse Marco Di Vaio nelle prossime ore.