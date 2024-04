Mario Balotelli torna sulla sua esperienza al Nizza. Nell'intervista concessa a So Foot, SuperMario ha riassunto i motivi dell'addio con il rapporto con l'ex nerazzurro Patrick Vieira, a quei tempi allenatore dei francesi: "Vivevo a Villefranche ed era pazzesco. Sorridevo ogni giorno, andavo al mare ogni giorno. Una vita da sogno - racconta Balotelli -. Il problema era che il modo in cui giocava Vieira non mi si addiceva molto. Mi trovavo bene con lui, ma sportivamente non ero d'accordo. Se non avessi avuto questi problemi con lui non avrei mai lasciato Nizza".