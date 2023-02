Visita speciale oggi ad Appiano per l'Inter di Simone Inzaghi con Diego Milito che si è recato dalla squadra nerazzurra alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto. "Sempre bello tornare, grazie per l'accoglienza", il messaggio pubblicato sui social dal Principe con due cuori nerazzurri. La speranza è che la visita di Milito, uno che se ne intende sicuramente di Champions League, sia di buon auspicio in vista di domani.