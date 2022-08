A margine della conferenza stampa durante la quale si è presentato ai media come nuovo giocatore del Marsiglia, Alexis Sanchez si è soffermato con i colleghi di TNT Sports Chile per spiegare i motivi che lo hanno spinto a decidere di trasferirsi in Ligue 1 lasciando l'Inter: "Molti giocatori mi hanno detto che è l'OM è la squadra più grande di Francia perché è l'unica ad avere vinto una Champions, è un club che ha grande storia - le parole dell'attaccante -. Per me è una sfida giocare in un campionato diverso, spero di vincere titoli".