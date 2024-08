Dopo i sorteggi di questo pomeriggio, anche il direttore sportivo dello Young Boys, Steve von Bergen ha commentato quanto stabilito dal computer di Montecarlo: "Il grande Barcellona in trasferta, anche il Celtic a Glasgow, Inter e Atalanta in casa... Sono semplicemente belle sfide" ha detto ai canali ufficiali del club elvetico, dove poi ha anche parlato del portiere di Inzaghi.

"Non vedo l'ora di incontrare alcuni vecchi amici come Yann Sommer o Fabian Rieder. Anche l’Aston Villa è speciale. Ci sarà pure la partita con la Stella Rossa. È sempre una sfida poter competere con così tante grandi squadre e acquisire esperienza. E poi avremo qualcosa di diverso da vivere rispetto alla quotidianità del campionato. Ma non dobbiamo dimenticare: il campionato resta estremamente importante" ha detto l'ex giocatore di Cesena e Palermo.