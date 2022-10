Domani, grande festa alla Doosan Arena di Plzen per l'arrivo del Bayern Monaco, che in casa del Viktoria Plzen ha l'occasione per ottenere il visto per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei boemi Michal Bilek sottolinea come l'arrivo dei campioni di Germania rappresenti motivo di orgoglio per l'intera città: Siamo estremamente felici di esserci qualificati per la Champions League. È un onore giocare contro i migliori. Sarà una grande esperienza per tutti giocare contro una favorita della Champions League come potrebbe essere il Bayern".