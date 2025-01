"Credo che il peggio sia ormai alle spalle". A dirlo è l'esterno dello Sparta Lukáš Haraslín ai microfoni di Sport.cz, dove ribadisce la volontà di essere presente mercoledì prossimo al Letna per la sfida di Champions League contro l'Inter: "Credo che sarò in forma. Ho ancora qualcosa da recuperare, ma è la Champions Leaguee affrontiamo una grande squadra. Inoltre ho esperienza con l’Italia, quindi so cosa ci aspetta. L’infortunio ha richiesto tempo, ma credo che siamo vicini al rientro. Mi ha dato molto fastidio il fatto di aver guardato molte partite solo dagli spalti".

Ma l'impegno in Champions ha inciso sulle prestazioni della squadra? "Sicuramente è un livello diverso rispetto all'Europa o alla Conference League. Tutto è più impegnativo per la psiche, sei molto più sotto pressione. Abbiamo giocato sia partite belle ed equilibrate, sia quelle in cui abbiamo perso nettamente. Questo succede a tutti, passa attraverso i risultati di altre squadre più grandi. Ma per rispondere, non credo che la colpa sia della Champions League".