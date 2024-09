Lo Sparta Praga ha comunicato quelli che saranno i prezzi dei biglietti per le quattro gare di Champions League che la formazione ceca disputerà in casa, compresa quella contro l'Inter che chiuderà la fase campionato il prossimo 22 gennaio. Le partite sono state divise in due fasce di prezzi: quella più bassa, che comprende gli incontri con Stade Brest e Salisburgo, e quella alta per le sfide coi nerazzurri e con l'Atletico Madrid.

Per queste due partite, i prezzi dei tagliandi varieranno dalle 1500 corone (60 euro) per la fascia più bassa alle 3000 corone (120 euro) per la prima fascia. Non sono ancora date indicazioni per i biglietti del settore ospiti.