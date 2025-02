Il tecnico del Liverpool Arne Slot si è espresso favorevolmente in merito alla scelta del Feyenoord, sua ex squadra, di affidare la propria panchina a Robin van Persie: "Ha tutti gli ingredienti per avere successo a De Kuip. "È bello per lui tornare al Feyenoord, squadra di cui credo sia stato tifoso per tutta la vita", ha detto l'allenatore nella sala stampa dell'AXA Training Centre, la casa dei Reds.

Slot ha anche aggiunto: "Questa è anche un'ottima scelta da parte del club. Avrà una squadra molto valida sotto la sua tutela. E ha la personalità per essere un allenatore, perché non si lascia distrarre da ciò che la gente dice di lui".