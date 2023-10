Accoglie con soddisfazione la vittoria contro l'Altach il tecnico del Salisburgo Gehrard Struber, che nel dopopartita si dice fiducioso che questo successo possa ridare animo ai suoi uomini: Il campionato è una maratona e non uno sprint. Ogni volta che si presentano uno o due ostacoli, dobbiamo superarli e andare avanti passo dopo passo. È stato un buon successo per acquisire fiducia in se stessi, anche per gli importanti appuntamenti successivi. Sappiamo che dobbiamo migliorare le nostre prestazioni e che ci sono ancora aree in cui abbiamo ancora margine di miglioramento. La classifica cambierà di conseguenza nelle prossime settimane, nella direzione che immaginiamo".