Non c'è André Silva, ex milanista, nell'elenco dei 23 convocati della Real Sociedad per la sfida contro l'Inter di domani, valida per la prima giornata del girone D di Champions League. Assenti anche Carlos Fernández (squalificato) e Aritz Elustondo.

🇪🇺 La convocatoria para el partido de mañana. AUPA REAL!!!#WeareReal pic.twitter.com/yC6ZWlH7ug — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) September 19, 2023