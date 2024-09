Poco prima della partenza dall'aeroporto di Lipsia/Halle, da dove l'RB Lipsia raggiungerà Madrid per affrontare domani sera l'Atletico Madrid di Diego Simeone, il direttore sportivo dei Roten Bullen Marcel Schäfer ha espresso ai microfoni dell'emittente MDR la sua frenesia per questo debutto nel nuovo format della competizione: "Abbiamo la convinzione e la convinzione che avremo una buona stagione di Champions League. Non vedo l'ora di provare il nuovo formato. Sono felice che abbiamo otto avversari diversi".