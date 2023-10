Martin Zubimendi, centrocampista della Real Sociedad, è uno dei tanti giocatori del club basco arrivati in prima squadra direttamente dal vivaio di Zubieta. Intervistato da UEFA.TV per il Magazine Champions League, il regista di Imanol Alguacil sottolinea l'orgoglio nel poter giocare nella massima competizione europea con la maglia della squadra dove è cresciuto: "L'altro giorno abbiamo giocato benissimo con una grande squadra come l'Inter. In quel momento mi sono guardato intorno e ho pensato che cinque anni fa i miei compagni giocavano con me nelle riserve. Sono fiero di giocare la Champions col club della mia infanzia".