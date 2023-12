La Champions League? Per Imanol Alguacil si chiama Osasuna. La sfida di campionato di domani al Sadar contro la formazione di Pamplona viene così descritta dal tecnico della Real Sociedad in conferenza stampa: "Anche se i piccoli dettagli sono stati dalla nostra parte, abbiamo sofferto in tutte le partite contro di loro. Se si ripetesse la stessa partita dell'anno scorso perderemmo, anche se quando abbiamo vinto abbiamo sofferto molto. È una partita di Champions, mi aspetto una partita dura e fisica, bisogna essere preparati per queste partite impegnative”.

Alguacil comunque mette in evidenza lo strepitoso stato di forma dei suoi uomini palesato sin qui: "Il fatto che abbiamo perso solo tre partite è davvero sorprendente e davvero pazzesco. Dobbiamo ricordare come abbiamo perso quelle partite. La squadra si sta comportando benissimo, avevamo alzato l'asticella, ma quest'anno è stato incredibile. Vedremo se riusciremo a mantenere questo ritmo".