Il Porto si è ritrovato questo mattina, all'Olival, per proseguire la preparazione verso il match contro l'Estoril che venerdì aprirà il 24esimo turno del campionato portoghese. La squadra di Sergio Conceicao, martedì 14 marzo avversaria dell'Inter in Champions, si è allenata senza quattro giocatori acciaccati, come si apprende dal bolletino medico pubblicato sul sito dal club portoghese: si tratta di Francisco Meixedo, João Marcelo, Galeno ed Evanilson.