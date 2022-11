Prestazione importante del Porto, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, che nei sedicesimi della Taça de Portugal ha superato per 3-0 in trasferta il Mafra, formazione di terza divisione. Agevole serata per la squadra di Sergio Conceiçao, che ha sbloccato l'incontro al 7' con Ivan Marcano, raddoppiando poi con Stephen Eustaquio al 38' e chiudendo definitivamente i conti al 74' con Galeno.