Gli allarmi sono scattati subito in casa Porto quando Wenderson Galeno si è accasciato a terra dolorante all'inizio del secondo tempo dell'incontro con l'Inter. In quel momento, tutti hanno temuto un peggioramento dell'infortunio muscolare che lo aveva escluso dal match contro il Rio Ave, ma col passare delle ore lo scenario appare non così grave come si è pensato inizialmente.