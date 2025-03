Sabato sera con pareggio non solo per l'Inter, ma anche per il Feyenoord, avversario dei nerazzurri in Champions League mercoledì a Rotterdam per l'andata dell'ottavo di finale. La squadra di Van Persie non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Nijmegen 12° in classifica e resta al quarto posto, a 13 punti di distanza dalla capolista Ajax che conta però una partita in meno.