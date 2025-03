In un'intervista rilasciata qualche giorno fa alla Bild, Thomas Müller, bandiera del Bayern Monaco, non ha fatto mistero del fatto che l'obiettivo dei bavaresi è la conquista della finale di Champions League tra le mura amiche dell'Allianz Arena, per arrivare alla quale però la formazione di Vincent Kompany dovrà superare l'ostacolo Inter: "Abbiamo già vissuto una finale di Champions League nel nostro stadio. Per molti di noi, è stato un momento importante della loro vita, compresi noi. Sappiamo che vale la pena dare tutto per questo obiettivo".

Müllerha parlato anche della fase calda della stagione che si avvicina:"Abbiamo bisogno di giocatori che possano resistere nelle settimane decisive. Abbiamo davvero bisogno dell'intera squadra durante questa fase, perché le partite stanno diventando sempre più difficili. Poi, come spesso accade, sarà la forma del giorno a decidere".