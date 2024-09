I tifosi della Stella Rossa non potranno viaggiare a Milano per le partite che vedranno la formazione biancorossa impegnata in Champions League contro Inter e Milan. Dopo la nota del Prefetto di Milano arriva la conferma della stessa società: "L'FK Crvena Zvezda informa il pubblico che la polizia italiana ha vietato l'arrivo e la presenza dei tifosi del nostro club alle prossime partite di Champions League contro l'Inter (1 ottobre) e il Milan (11 dicembre). Il Ministero dell'Interno italiano ha proibito l'accesso ai tifosi della Stella Rossa per le partite che il nostro club disputerà nel Paese contro Inter e Milan. La Crvena Zvezda fa appello a tutti i tifosi affinché non viaggino per assistere alle partite indicate, poiché l'ingresso non sarà consentito, così come non sarà permesso alcun tipo di assembramento. La decisione si applica ai tifosi che vivono in Serbia, ma anche a quelli residenti in altri paesi europei".

Il club belgradese precisa inoltre: "La polizia italiana ha vietato la vendita dei biglietti per qualsiasi settore. Per acquistare un biglietto è necessario il passaporto, quindi il nome e il cognome sul biglietto e sul passaporto devono essere identici quando si entra nello stadio. L'FC Crvena Zvezda sottolinea che si tratta di una decisione sulla quale il club non può avere alcun merito e invita ancora una volta i propri sostenitori a rispettarla".