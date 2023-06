Intervistato da Sky Sports News, l'esterno del Manchester City Kyle Walker, assente dall'allenamento odierno in vista della finale di Champions League contro l'Inter, confida di essere a disposizione di Pep Guardiola per il match di sabato: "Sto bene, sto solo invecchiando. Ho giocato molti minuti nelle ultime settimane, quindi l'allenatore ha detto: 'Rimani fuori oggi e sabato vorrai spaccare tutto in campo'. Non mi perderò la finale di Champions League per niente al mondo".