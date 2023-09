Dopo il pareggio contro l'Inter all'esordio in Champions League, la Real Sociedad fa bottino pieno in Liga. La squadra di Alguacil supera 4-3 in casa il Getafe in una gara che viaggia sulle montagne russe: dopo il vantaggio di Kobo arriva la momentanea rimonta ospite con Alena e Mayoral. La reazione è però guidata da Oyarzabal (doppietta) e Mendez che rendono utile solo per le statistiche il terzo gol del Getafe, arrivato in pieno recupero con Latasa.