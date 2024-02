Solo brutte notizie per l'Atletico Madrid dalla trasferta al Sanchez Pizjuan di Siviglia: la squadra di Diego Simeone, oltre alla notizia dell'infortuno di Alvaro Morata, incassa anche una sconfitta per mano della squadra di Quique Sanchez Flores, che ottiene la sua prima vittoria interna da quando è approdato alla guida degli andalusi. I Colchoneros non sono stati capaci di rimontare la rete segnata al 15esimo di Isaac Romero, e ora rischiano l'aggancio al quarto posto in classifica da parte dell'Athletic Bilbao, impegnato domani contro l'Almeria.

Anche se ovviamente, in questo momento l'ansia è tutta per le condizioni dell'attaccante ex Juventus, uscito in lacrime a fine primo tempo e per il quale si temono seri problemi al ginocchio destro.