Più della gioia per la vittoria sull'Augsburg, in casa Bayern Monaco prevale l'amarezza per l'ennesimo infortunio che ha colpito un giocatore della squadra di Vincent Kompany. Stavolta, è toccato a Jamal Musiala, che non giocherà sicuramente la gara di Champions League contro l'Inter per un infortunio alla coscia sinistra. Ad esprimere il proprio dispiacere è in primo luogo il bomber Harry Kane: "È frustrante da vedere. Non abbiamo avuto una buona settimana con tutti gli infortuni. Jamal è un giocatore importante per noi, quindi ci mancherà per tutto il tempo che dovrà stare fuori. Speriamo che non sia così grave come sembrava".

Gli fa eco il capitano Thomas Kimmich: "È una notizia, ovviamente, estremamente amara. Che si tratti di Jamal o di qualcun altro. È pazzesco quanti infortuni abbiamo in questo momento", le parole riportate dalla Bild.