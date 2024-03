Oltre alla pesante sconfitta che ha estromesso la squadra di Diego Simeone dalla Copa del Rey, l'Atletico Madrid registra un'altra nota negativa dalla trasferta di Bilbao: una sessantina di tifosi dei Colchoneros, infatti, sono stati aggrediti all'interno di un ristorante da gruppi di ultras baschi, con uno di loro finito in ospedale per un trauma cranico. All'esterno dello stadio, i sostenitori biancorossi sono stati bersagliati con oggetti di ogni tipo. Il tutto, nella più totale disorganizzazione delle forze di sicurezza, come denunciato da alcuni tifosi. Ne ha pagato le conseguenze la stessa squadra, costretta a rimanere dentro il proprio autobus per diversi minuti a seguito degli incidenti.

Una situazione che il club madrileno ha denunciato pesantemente con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale dove viene messa all'indice "la scarsa gestione della sicurezza e il caos causato dal comportamento inaccettabile di alcuni facinorosi dell'Athletic Club, che ha causato situazioni ad alto rischio, sia per i tifosi sportivi che per i professionisti dei media e il personale di sicurezza di entrambi i club". Nella stessa nota, il club comunica la decisione di chiudere il settore ospiti per la partita di fine aprile in programma al Civitas Metropolitano: "Il provvedimento è stato concordato questa mattina con la Polizia Nazionale e LaLiga e Athletic Club sono stati opportunamente informati". Viene infine preso l'impegno a rimborsare il costo dei biglietti ai tesserati "che non hanno potuto accedere allo stadio prima dell'inizio della partita e che non hanno occupato il proprio posto, in alcuni casi, fino all'intervallo". Infine, un invito a tutto il pianeta Colchonero: "Ora dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi sportivi del resto della stagione".