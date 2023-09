Una partita che si era messa improvvisamente in discesa, ma che alla fine il Benfica riesce a portare a casa con sofferenza e con una vittoria di misura. La formazione di Roger Schmidt, prossima avversaria dell'Inter in Champions League, ha superato 1-0 il Porto nel Clasico disputato questa sera al Da Luz.

Un match che i Dragoes disputano per oltre 70 minuti in dieci uomini per l'espulsione diretta che l'arbitro Joao Pinheiro ha rifilato a Fabio Cardoso per un fallo su Neres, contestatissima da tutta la squadra e dal tecnico Sergio Conceiçao; nonostante l'inferiortà numerica prolungata, però, il Porto resiste agli assalti delle Aguias, che sprecano anche delle occasioni clamorose prima di stappare il match col guizzo al minuto 68 del solito Angel Di Maria che trova la sua quinta rete in campionato. Con questo successo, che contro il Porto in casa non arrivava dal 2018, il Benfica consolida il proprio primato in classifica con 18 punti.