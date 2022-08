Esce con un deludente pareggio dall'Allianz Arena il Bayern Monaco, primo avversario dell'Inter in Champions League, che nella gara valida per la quarta giornata di Bundesliga viene fermato sull'1-1 dal Borussia Moenchengladbach. Dopo che il gol iniziale di Sadio Mané viene annullato dal VAR, i Fohlen passano in vantaggio con la rete di Marcus Thuram al 43esimo e resistono fino a sette minuti dal novantesimo quando è Leroy Sané a trovare il gol del pareggio. Bayern che perde i primi punti della stagione e si trova a quota 10 in classifica insieme al sorprendente Union Berlino in vetta alla classifica.