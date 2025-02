Dal suo spazio editoriale per De Telegraaf, Ruud Gullit si dice felice ma con riserva della scelta di Robin van Persie come nuovo allenatore del Feyenoord: "È fantastico che a Robin van Persie, un ragazzo del Feyenoord, sia stata data l'opportunità di diventare l'allenatore del club. "È fantastico che il Feyenoord sia venuto da lui ed è comprensibile che Van Persie accetti la sfida del De Kuip. Mi chiedo solo se i tempi siano giusti: Pascal Bosschaart ha fatto un lavoro eccellente come allenatore ad interim, è rimasto imbattuto e ha eliminato il Milan. E questo con una selezione malconcia. Van Persie non può fare molto meglio. In Champions League dovrà vedersela con l'Inter, la numero 1 in Italia e in Eredivisie deve tenere dietro di sé AZ, Twente e Utrecht per un posto nel turno preliminare di Champions League".

Per l'ex stella del Milan, il rischio è quello di incappare nello stesso errore compiuto da un altro allenatore: "Si può vedere come entrare a metà partita possa diventare un errore come avvenuto con Ruben Amorim al Manchester United. Speriamo che la stessa cosa non accada a Van Persie. Potrebbe però anche andare bene, se si vede come David Moyes ha resuscitato l'Everton dal suo arrivo e come sono quasi fuori dai guai per la retrocessione".