"È un peccato, avevamo fatto una grande fatica in dieci. Peccato che Savic abbia fatto due falli e preso due gialli. Greenwood ci ha fatto molto male e non siamo riusciti a fermarlo" ha detto Antoine Griezmann dopo il 3-3 rimediato contro il Getafe ieri sera.

La Liga si complica?

"Siamo sempre lì, tranquillità."

Hai fatto record di gol:

"Sì, ma volevamo i tre punti, è un peccato".

Sul momento:

"Stiamo molto bene, contenti, con fiducia. Ci sono partite che vinci, altre che finisci per soffrire. Non c'è stanchezza, siamo molto contenti perché è una professione che è un sogno per tutti. Lasciamo la stanchezza alle spalle".