Niente continuità di vittoria per il Lens che non va oltre l’1-1 in casa del Monaco, riuscendo comunque a strappare un punto alla formazione del Principato. A passare in vantaggio sarebbero proprio gli ospiti con Labeau Lascary, ma la rete viene annullata dal VAR per un fallo precedente al gol. All’84esimo è il Monaco a prendersi la scena e il vantaggio, grazie al gol di Zakaria,ma al 93esimo Frankowski dal dischetto fa 1-1 e rimette il match in equilibrio. Equilibrio che nessuna delle due compagini riesce a cambiare e i rivali dell’Inter in Champions League dividono la posta con un’altra conoscenza nerazzurra, ovvero Martin Satriano. L’uruguaiano, partito dalla panchina, ha fatto ingresso in campo all’86esimo al posto di Chavez.