La presentazione ufficiale di Robin Van Persie come nuovo allenatore del Feyenoord ci sarà domani.

Intanto la leggenda del club di Rotterdam, nonché grandissimo ex attaccante di Arsenal, Manchester United e nazionale dei Paesi Bassi, ha rilasciato poche parole sul suo ritorno al De Kuip: "Sono orgoglioso e onorato della mia nomina - ha detto -. Tutti sanno quanto sia speciale il mio legame con il Feyenoord. Non vedo l'ora di lavorare con questo gruppo, insieme a uno staff forte, e poi giocare le partite al De Kuip, con il supporto dei nostri tifosi per raggiungere insieme il successo".