Se l'infermeria dell'Inter conta quattro indisponibili, quella del Feyenoord quasi scoppia. Una realtà che ha toccato con mano anche Robin Van Persie, neo tecnico della squadra di Rotterdam, prossima avversaria dei nerazzurri mercoledì, per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Moder si è allenato parzialmente con il gruppo negli ultimi due giorni dopo un colpo subito nella scorsa partita, sicuramente domani non giocherà; stesso discorso pe Milambo. Per la trasferta di Milano (11 marzo, ndr) è possibile rientrino. Ueda? E' sulla via del ritorno, si unirà lentamente ai compagni".

Chi mancherà quasi certamente mercoledì prossimo, al De Kuip, è Givairo Read, come spiegato da RVP: "Abbiamo fatto ricorso per la squalifica (presa a San Siro contro il Milan, ndr), ma l'esito non ci è ancora stato comunicato. Penso che dovremo fare a meno di lui".