Ha vissuto appena due settimane alla guida del Feyenoord, ma in questo suo interregno è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dove il 'club del popolo' affronterà l'Inter. Pascal Bosschaart, allenatore ad interim del club neerlandese, è destinato ad essere rimpiazzato da Robin van Persie, ma non vuole rivelare molto a riguardo scherzando su questo momento importante per lui. "Sono stati tredici giorni fantastici. Mi sono divertito immensamente e mi diverto ancora. Sono orgoglioso di essere riuscito a salire su questo palco, di essere riuscito a mostrarmi e di essere riuscito ad aiutare il club", ride ricordando il suo breve mandato come capo allenatore in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Almere. Sull'eventuale successore aggiunge: "Sarei un idiota se non pensassi che sia l'uomo adatto. Ha un curriculum fantastico e ha fatto un buon lavoro all'Heerenveen. Ma finché il Feyenoord non fa annunci, non dovrei dire nulla che non dovrei dire. E non credo che sia stato annunciato nulla. Non c'è niente di ufficiale, quindi non lo so. Finché non si sa nulla, non spetta a me annunciare nulla".

Sta quindi a Bosschaart commentare il sorteggio degli ottavi di Champions avvenuto oggi: "Sarà una partita sicuramente speciale. Ma comunque, penso che ogni squadra che potresti affrontare in Champions League ora sia speciale. Quando arrivi così lontano, ogni partita è molto speciale. Ma tornare a Milano sarà un'altra grande esperienza. Che prospettive abbiamo? È difficile da stimare. Tutti ci hanno dato poche possibilità contro il Milan, in casa e in trasferta. Ma considerato come abbiamo giocato, di sicuro non ci faremo prendere in giro".