Arrivano anche i primi commenti in casa Feyenoord sul sorteggio che ha abbinato la squadra di Rotterdam all'Inter per gli ottavi di Champions League. In conferenza stampa ha preso la parola Pascal Bosschaart: "Penso che tornare a Milano sarà un'altra grande esperienza", ha spiegato il tecnico ad interim degli olandesi, giustizieri del Milan ai playoff.

"Penso che sarebbe stato speciale qualsiasi abbinamento a questo punto della competizione - ha aggiunto -. È difficile pronosticare quante possibilità di passaggio del turno abbiamo, tutti ce ne davano poche contro il Milan. Poi avete visto come abbiamo giocato e le occasioni che abbiamo creato".

Con ogni probabilità non sarà Bosschaart a guidare il Feyenoord nel doppio confronto con i campioni d'Italia, visto che a breve è atteso l'annuncio di Robin Van Persie come nuovo allenatore: "Presumo che possa essere una delle ultime partite che dirigerò (domani contro l'Almere City, ndr), ma non c'è ancora nulla di ufficiale. Finché non si conosce nulla, non spetta a me rivelare nulla su chi o cosa", ha puntualizzato Bosschaart.