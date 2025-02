Il primo commento sul fronte Feyenoord del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà la formazione di Rotterdam opposta dall'Inter arriva da Thomas Beelen, difensore della squadra biancorossa, che parla così ai microfoni di Ziggo Sport: "Arriviamo da una partita a San Siro e abbiamo dei ricordi fantastici, quindi è una grande attrazione. A volte guardo ancora il calcio italiano. Li ho visti di recente contro la Juventus. Hanno giocato bene allora, ma hanno perso. So anche che hanno fatto molto bene nella fase competitiva della Champions League. Sono una squadra molto buona".

Beelen non nasconde la difficoltà dell'accoppiamento coi nerazzurri: "Sì, c'era da aspettartelo in questo round. Anche l'Arsenal sarebbe stato un avverasrio molto duro. Questo fa parte del gioco. Però a tutti fa piacere giocare contro l'Inter. Ma anche un match contro l'Arsenal sarebbe stato bello, quindi in questo senso il sorteggio è stato già positivo per tutti. Non importava cosa sarebbe uscito".