Dopo il successo in finale di Champions League contro l'Inter, Bernardo Silva, fantasista del Manchester City, si è complimentato con la squadra nerazzurra ai microfoni di Sportmediaset. "L'Inter è una grande squadra davvero, per questo era in finale - le sue parole -. Non è arrivata per caso e ci ha messo davvero in difficoltà. Non abbiamo giocato bene, ma abbiamo vinto. Ed era la cosa più importante".