Il Benfica lancia la sua personale sfida a distanza all'Inter. Il club portoghese, inserito nel girone di Champions League dei nerazzurri, oggi ha battuto senza grossi affanni per 4-0 il Vitoria Guimaraes, che prima di questa sfida era a punteggio pieno. In vantaggio già all'11' con un autogol di Fernandes, al Da Luz i padroni di casa hanno approfittato del rosso ospite rimediato da Mendes al 18' e hanno poi dilagato con le reti di Di Maria, Kokcu, a segno su assist del Fideo, e Aursnes. Le Aquile si portano dunque momentaneamente al primo posto con 9 punti, in attesa delle sfide di Porto e Sporting CP.